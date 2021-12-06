«Они на себе собирают маленького ксенобота»: биолог описал процесс размножения биороботов

В 2020 году мир увидел новую форму жизни - ксеноботов. Это синтетические организмы, автоматически производимые компьютерами для выполнения заранее определенных функций. Представляют они собой объединение разнородных биологических тканей, а названы в честь африканской шпорцевой лягушки.

Ведущий научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын рассказал в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда», что, оказывается, несмотря на всю свою искусственность, ксеноботы способны размножаться, причем довольно интересным способом.

«Это совершенно потрясающе. Дело в том, что клетки, из которых составлен ксенобот, начинают выделять белки, часть клеток делится. Они на себе даже не почкуют, они собирают маленького ксенобота», - отметил биолог.

Лисицын сказал, что фактически эти организмы собирают «дочерние» из того, что сами же вырабатывают - из стволовых клеток той самой шпорцевой лягушки. По форме ксенобот напоминает круглую головку сыра с небольшим вырезанным треугольным сегментом.

«В этой вырезанной части, которая должна была служить для захвата микрочастиц пластика, он начинает собирать нового ксенобота», - описал ученый.

Лисицын подчеркнул, что неизвестно, как именно шла эволюция и что побудило синтетические организмы заняться «продолжением рода». По его словам, половой системы у них нет, но соответствующая мотивация заложена в конструкцию живой клетки.

Каждый ксенобот состоит примерно из 500-1 000 клеток. Его размер при этом не превышает одного миллиметра. Ученые надеются, что в дальнейшем разработку можно будет использовать для целенаправленной доставки лекарственных препаратов по человеческим артериям или для очистки сосудов от бляшек.