Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Они на себе собирают маленького ксенобота»: биолог описал процесс размножения биороботов

Егор Левин
16:00 06.12.2021
Фактически организмы собирают «дочерние» из продуктов своей же жизнедеятельности - из стволовых клеток шпорцевой лягушки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kriegman, S., Blackiston, D., Levin, M., Bongard, J., github.io
Читайте нас на:

В 2020 году мир увидел новую форму жизни - ксеноботов. Это синтетические организмы, автоматически производимые компьютерами для выполнения заранее определенных функций. Представляют они собой объединение разнородных биологических тканей, а названы в честь африканской шпорцевой лягушки.

Ведущий научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын рассказал в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда», что, оказывается, несмотря на всю свою искусственность, ксеноботы способны размножаться, причем довольно интересным способом.

«Это совершенно потрясающе. Дело в том, что клетки, из которых составлен ксенобот, начинают выделять белки, часть клеток делится. Они на себе даже не почкуют, они собирают маленького ксенобота», - отметил биолог.

Лисицын сказал, что фактически эти организмы собирают «дочерние» из того, что сами же вырабатывают - из стволовых клеток той самой шпорцевой лягушки. По форме ксенобот напоминает круглую головку сыра с небольшим вырезанным треугольным сегментом.

«В этой вырезанной части, которая должна была служить для захвата микрочастиц пластика, он начинает собирать нового ксенобота», - описал ученый.

Лисицын подчеркнул, что неизвестно, как именно шла эволюция и что побудило синтетические организмы заняться «продолжением рода». По его словам, половой системы у них нет, но соответствующая мотивация заложена в конструкцию живой клетки.

Каждый ксенобот состоит примерно из 500-1 000 клеток. Его размер при этом не превышает одного миллиметра. Ученые надеются, что в дальнейшем разработку можно будет использовать для целенаправленной доставки лекарственных препаратов по человеческим артериям или для очистки сосудов от бляшек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.