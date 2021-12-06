Центр Гамалеи даст заключение о патогенности омикрон-штамма через две недели

Через две недели центр Гамалеи вынесет заключение о патогенности нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила первый замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, новая мутация COVID-19 уже попала в Россию.

«Александр Леонидович Гинцбург на встрече с "Единой Россией" сказал, что омикрон-коронавирус уже в России. Через две недели институт Гамалеи сможет вынести заключение о его патогенности», - написала Буцкая в Telegram.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что, по предварительным данным, заболевание омикрон-штаммом протекает в более легкой форме. Более точные данные можно получить только спустя несколько недель.