В носу американца вырос эктопический зуб, мешавший нормально дышать

У жителя Нью-Йорка, который обратился к врачу с жалобами на постоянную заложенность носа, обнаружили зуб в правой ноздре. Образование около 14 миллиметров в длину и 10 миллиметров в ширину успешно удалили.

Тридцативосьмилетний пациент пришел к отоларингологу, жалуясь на то, что его правая ноздря постоянно забита. Первичные исследования выявили искривленную перегородку и «твердую белую массу», которая располагалась в глубине ноздри. Окончательный диагноз удалось установить при помощи компьютерной томографии. О случае с американцем говорится в научном журнале New England Journal of Medicine.

В итоге мужчину прооперировали и извлекли из носа зуб около 14 миллиметров в длину и 10 миллиметров в ширину. Симптомы заложенности носа прошли у американца через три месяца после манипуляции.

Эктопические зубы (растут в неположенном месте) встречаются менее чем у 1% населения. При этом врачи предупреждают, что при подобной патологии обязательно медицинское наблюдение.