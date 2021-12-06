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В носу американца вырос эктопический зуб, мешавший нормально дышать

Светлана Иванова
14:26 06.12.2021
Мужчину прооперировали и извлекли из носа зуб около 14 миллиметров в длину и 10 миллиметров в ширину.
В носу американца вырос эктопический зуб, мешавший нормально дышать
© Фото: Pascal Deloche, GODONG, Globallookpress
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У жителя Нью-Йорка, который обратился к врачу с жалобами на постоянную заложенность носа, обнаружили зуб в правой ноздре. Образование около 14 миллиметров в длину и 10 миллиметров в ширину успешно удалили.

Тридцативосьмилетний пациент пришел к отоларингологу, жалуясь на то, что его правая ноздря постоянно забита. Первичные исследования выявили искривленную перегородку и «твердую белую массу», которая располагалась в глубине ноздри. Окончательный диагноз удалось установить при помощи компьютерной томографии. О случае с американцем говорится в научном журнале New England Journal of Medicine.

В итоге мужчину прооперировали и извлекли из носа зуб около 14 миллиметров в длину и 10 миллиметров в ширину. Симптомы заложенности носа прошли у американца через три месяца после манипуляции.

Эктопические зубы (растут в неположенном месте) встречаются менее чем у 1% населения. При этом врачи предупреждают, что при подобной патологии обязательно медицинское наблюдение.

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