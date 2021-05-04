Врач назвал заложенность носа одним из признаков опасной болезни

Врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов рассказал, что заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма.

По словам специалиста, нос призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Однако при заложенности пазухи не функционируют. И это может означать то, что внутри носа идет воспалительный процесс, который в некоторых случаях приводит к синуситу, передает «Вечерняя Москва».

«Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может прорваться в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль», - отметил Ульянов.

По словам врача, если вовремя это не остановить, то воспаление может прорваться в мозги, и тогда необходимо будет спасать человека.

Юрий Ульянов добавил, что головная боль - это состояние пазух носа, так как они, по его словам, «занимают почти половину головы».

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