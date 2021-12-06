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Российские военные получили партию модернизированных огнеметных систем «Солнцепек»

14:10 06.12.2021
Машины изготовлены с учетом ряда конструктивных изменений.
Российские военные получили партию модернизированных огнеметных систем «Солнцепек»
© Фото: Ростех
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Омский завод транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» передал российским военным партию модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в рамках гособоронзаказа, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Машины изготовлены с учетом ряда конструктивных изменений. Так, они укомплектованы современной пусковой аппаратурой, позволившей повысить удобство работы членов экипажа боевой машины БМ-1 и сократить время выполнения поставленной боевой задачи», - говорится в сообщении.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной ее задачей является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

По сравнению с ТОС-1 «Буратино» количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72.

«Солнцепек» способен поражать объекты противника на дальностях от 3,6 до 6 тысяч метров (в зависимости от типа ракет), а площадь поражения составляет от тысячи до двух тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на «Западе-2021» впервые апробировали совместное применение «Земледелия» и «Солнцепека».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов

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