На «Западе-2021» впервые апробировали совместное применение «Земледелия» и «Солнцепека»
Одновременный подрыв снарядов и минного поля на пути выдвигающихся колонн условного противника привел к созданию высокотемпературного огневого поля и избыточного давления в очаге поражения. Это обеспечило нанесение максимального возможного урона.
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На полигоне Мулино во время активной фазы совместных стратегических учений «Запад-2021» впервые апробировали совместное применение инженерного разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Десять «Солнцепеков» нанесли удар неуправляемыми термобарическими реактивными снарядами. Посредством «Земледелия» на пути колонн условного неприятеля было установлено минное поле.
Одновременный подрыв снарядов и минного поля на пути выдвигающихся колонн условного противника привел к созданию высокотемпературного огневого поля и избыточного давления в очаге поражения. Это обеспечило нанесение максимального возможного урона.