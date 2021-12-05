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Гидрометцентр: в регионы России придет резкое похолодание

Роман Захаров
02:22 05.12.2021
Морозы придут, в том числе, в Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию.
Гидрометцентр: в регионы России придет резкое похолодание
© Фото: Ivan Makeev, globallookpress
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В некоторые российские регионы в ближайшее время придут сильные заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, по словам метеоролога, температура до минус 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию. В регионах Уральского федерального округа (УФО) в понедельник-вторник температура резко упадет в среднем на 15 градусов.

«Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные - на 8-10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. В Мурманской области, в Карелии будет минус 17-22 градуса, в Вологодской области - до минус 29 градусов, в Ленинградской области - до минус 14-19 градусов, в ночь на понедельник - даже до минус 22 градусов. Днем температура будет около 15 градусов мороза. Это уже такая настоящая суровая погода, конечно», - объяснил ученый в беседе с ТАСС.

В Ярославской и Ивановской областях, согласно информации от Вилфанда, в ближайшие дни столбик термометра в ночное время будет опускаться до 15-20 градусов мороза. А в Кировской области и Пермском крае в понедельник температура воздуха упадет до значений 25-28 градусов со знаком минус, что на 10-13 градусов ниже нормы.

«В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье еще мягкая погода: ночные температуры несколько ниже 0 градусов, дневные - около 0 градусов. Такая температура выше нормы на 7-8 градусов. Но уже в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области будет уже минус 13-18 градусов ночью, а во вторник уже и в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза», - сообщил Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности.

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