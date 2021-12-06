Мурашко заявил, что 85% переболевших COVID обращаются к врачам почти сразу после излечения

За медицинской помощью в ранний период после излечения от COVID-19 обращаются 85% переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



«После перенесенной новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения», - сказал Мурашко.

Он отметил, что это показывает важность программы углубленной диспансеризации для перенесших коронавирусную инфекцию.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в беседе со «Звездой» предположил, сколько так и не будут инфицированы коронавирусной инфекцией во время пандемии. По его словам, это примерно 5% населения Земли.