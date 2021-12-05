Вирусолог назвал процент людей, которые не переболеют COVID-19

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в беседе со «Звездой» предположил, сколько так и не будут инфицированы коронавирусной инфекцией во время пандемии. По его словам, это примерно 5% населения Земли.

По его словам, не может быть так, что 100% людей или переболеет, или вакцинируется. Никифоров подчеркнул, что всегда в популяции, даже при условии отсутствия вакцин, никогда не бывает, что 100% переболело.

«Обычно где-то процентов 95, а 5% всегда остаются не охваченными инфекцией, это раз. Причина нам не совсем ясна. Точно так же у нас не получится 100-процентно привить, потому что наверняка найдутся люди, у которых будет существенное, скажем так, противопоказание. Поэтому ни там, ни там 100% никогда нигде достичь нельзя», - сказал специалист.

Ранее британские ученые назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса. По их мнению, пандемия COVID-19 может потребовать «активных мер управления», в частности, вакцинации и эпиднадзора, на протяжении пяти лет.