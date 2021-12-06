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Физик рассказал о «призрачных частицах» с очень высокой энергией, пойманных на Большом адронном коллайдере

Светлана Иванова
13:25 06.12.2021
Изучение свойств нейтрино позволяет выйти за пределы стандартной модели элементарных частиц и приоткрыть тайну устройства мироздания, отметил ученый.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress
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Начальник сектора экспериментальной ядерной физики лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Юрий Горнушкин рассказал, чем уникальна регистрация на Большом адронном коллайдере нейтрино. Как пояснил ученый в беседе со «Звездой», эти элементарные частицы вызывают интерес многих физиков мира, потому что изучение свойств нейтрино позволяет выйти за пределы стандартной модели элементарных частиц и приоткрыть тайну устройства мироздания.

Горнушкин уточнил, что частицы можно охарактеризовать как слабовзаимодействующие, поэтому до сих пор их никогда не фиксировали на Большом адронном коллайдере, однако теперь ученые разработали способ, с помощью которого можно ловить нейтрино и изучать их.  

«Нейтрино, которые на самом деле являются наиболее распространенной частицей во Вселенной и которые рождаются при столкновении протонов в большом количестве, никогда не были зарегистрированы в силу того, что это, во-первых, слабовзаимодействующие частицы... В то же время такие нейтрино рождаются там в большом количестве, и самое интересное, что энергия этих нейтрино очень высокая, это в районе одного TeV, нейтрино с такой энергией никогда не регистрировались, и свойства нейтрино с такой энергией не изучались», - рассказал ученый.

Он добавил, что сейчас идет подготовка к двум масштабным экспериментам при участии коллабораций международных ученых, которые направлены на изучение свойств нейтрино. В числе исследователей будут задействованы и специалисты ОИЯИ. Ожидается, что исследования стартуют в 2022 году.

Нейтрино - это электрически нейтральные, чрезвычайно легкие элементарные частицы, которые редко взаимодействуют с частицами материи. Из-за этого их сложно обнаружить, хотя они очень распространены. Из-за этого феномена их часто называют призрачными частицами.

Ранее международная исследовательская группа впервые в истории обнаружила кандидаты в нейтрино на Большом адронном коллайдере. Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале Physical Review D.

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