Физик рассказал о «призрачных частицах» с очень высокой энергией, пойманных на Большом адронном коллайдере
Начальник сектора экспериментальной ядерной физики лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Юрий Горнушкин рассказал, чем уникальна регистрация на Большом адронном коллайдере нейтрино. Как пояснил ученый в беседе со «Звездой», эти элементарные частицы вызывают интерес многих физиков мира, потому что изучение свойств нейтрино позволяет выйти за пределы стандартной модели элементарных частиц и приоткрыть тайну устройства мироздания.
Горнушкин уточнил, что частицы можно охарактеризовать как слабовзаимодействующие, поэтому до сих пор их никогда не фиксировали на Большом адронном коллайдере, однако теперь ученые разработали способ, с помощью которого можно ловить нейтрино и изучать их.
«Нейтрино, которые на самом деле являются наиболее распространенной частицей во Вселенной и которые рождаются при столкновении протонов в большом количестве, никогда не были зарегистрированы в силу того, что это, во-первых, слабовзаимодействующие частицы... В то же время такие нейтрино рождаются там в большом количестве, и самое интересное, что энергия этих нейтрино очень высокая, это в районе одного TeV, нейтрино с такой энергией никогда не регистрировались, и свойства нейтрино с такой энергией не изучались», - рассказал ученый.
Он добавил, что сейчас идет подготовка к двум масштабным экспериментам при участии коллабораций международных ученых, которые направлены на изучение свойств нейтрино. В числе исследователей будут задействованы и специалисты ОИЯИ. Ожидается, что исследования стартуют в 2022 году.
Нейтрино - это электрически нейтральные, чрезвычайно легкие элементарные частицы, которые редко взаимодействуют с частицами материи. Из-за этого их сложно обнаружить, хотя они очень распространены. Из-за этого феномена их часто называют призрачными частицами.
Ранее международная исследовательская группа впервые в истории обнаружила кандидаты в нейтрино на Большом адронном коллайдере. Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале Physical Review D.