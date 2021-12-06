ОПК Глава ФСВТС Шугаев рассказал о партнерстве с Индией в условиях санкций Россия всегда находит возможности для решения сложившейся ситуации, отметил глава ФСВТС. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал о партнерстве с Индией в условиях наложенных на РФ санкций, сообщает RT. «Санкции никому не добавляют положительного настроения, но одновременно с этим, откровенно, мы уже к ним привыкли, приспособились. У нас с индийскими партнерами есть в этом смысле абсолютное взаимопонимание», - приводит издание его слова. Шугаев отметил, что Россия отказывается от американского доллара и переводит международные расчеты на нацвалюту. Россия и Индия подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года. Подписи под документом поставили Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг. Ранее сообщалось, что в Нью-Дели проходит заседание российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС. Материал подготовил Андрей Аркадьев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика