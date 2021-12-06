В стране и мире В ЦБ РФ прокомментировали предложение о возврате денег, украденных мошенниками Кира Карон Готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Центральный банк России разработал предложения по возврату средств гражданам, ставшим жертвами мошенников. В случае хищения средств со счетов россиян планируется ввести сумму, которую банки будут обязаны возместить. Данное предложение прокомментировали в пресс-службе Банка России. «Банк России провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которых получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно. Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка», - сообщили в ЦБ. Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники не просто крадут деньги с личных карт граждан, но и вынуждают их продавать свои квартиры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика