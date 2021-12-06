«Такого еще в истории российского тенниса не было»: Рублев о триумфах РФ в 2021 году

Победа в одном из крупнейших мировых теннисных турниров, Кубке Дэвиса, стала для спортсменов российской сборной совершенно особенным событием. Об этом рассказал в интервью «Звезде» один из участников соревнования, теннисист Андрей Рублев.

«Все безумно рады, что смогли выиграть такой особенный турнир, учитывая историю, которая у каждого из нас с ним связана. Мы выросли на этом турнире, смотрели, как играло предыдущее поколение - Сафин, Кафельников. Мы смотрели, как они играли Кубок Дэвиса, и мы выросли вместе с этим турниром. Сейчас у нас получилось сделать то же самое», - поделился впечатлениями спортсмен.

Рублев, который вывел команду РФ вперед в финале Кубка своей победой в матче против хорвата Борну Гойо признался, что самая большая сложность для него состояла в огромном давлении, связанном с игрой. Влиял на настрой и тот факт, что на встрече 5 декабря россиянин встретился с действительно грозным соперником.

«Я обязан был выигрывать - да или... да. На бумаге, вроде как, я не мог проигрывать. И учитывая тот факт, что он показывал невероятную игру на протяжении всего турнира, и он выиграл все свои матчи и обыграл очень хороших игроков, которым даже я проигрывал в этом году, конечно... от этого еще тяжелее было. В итоге, слава Богу, все хорошо прошло, и получилось показать хороший уровень игры», - рассказал теннисист.

Андрей Рублей также высоко оценил игру сокомандника Даниила Медведева, вышедшего на корт с Марином Чиличем и обыгравшего его со счетом 7:6 (7:6), 6:2.

«Марин Чилич первый сет играл вообще невероятно: очень умно, здорово, у него очень все получалось - и подачи, и удары. Я очень переживал, потому что казалось, что в один момент он может переломить Даню и выиграть первый сет... Но, слава Богу, Даня в решающий момент очень классно отыграл и меня после этого сета уже отпустило полностью и Даня уже полностью взял контроль в свою игру», - описал он.

Спортсмен рассказал, что после выигрыша в командном турнире не планирует давать себе передышку и сразу же примется за подготовку к новому сезону. Времени для тренировок, по его словам, остается совсем немного, ведь уже в конце декабря он летит за новыми достижениями в Австралию.

В целом же успехи российских теннисистов в уходящем 2021 году Рублев оценил как феноменальные.

«Для российского тенниса, мне кажется, это какой-то феномен, что в этом году произошло. Потому что и ATP Cup мы выиграли, и олимпийское золото, и серебро, и еще серебро и Davis Cup, и Billie Jean Cup выиграли девочки, и еще и выиграли юниорский Кубок Дэвиса. Такого еще, мне кажется, в истории российского тенниса не было», - заключил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса. В последний раз российские спортсмены становились победителями турнира в 2006 году, до этого в 2002 году.