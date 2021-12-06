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В Минстрое заявили о возможности регионов обойтись без мигрантов на стройках

Алексей Курильченко
11:12 06.12.2021
В ведомстве призвали организовать обучение и подготовку кадров для выполнения строительных работ.
В Минстрое заявили о возможности регионов обойтись без мигрантов на стройках
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Российские регионы могут обойтись без мигрантов на стройках при условии наличия подготовленных кадров. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он призвал организовать подготовку и обучение рабочих. Также глава ведомства отметил, что для сокращения числа мигрантов потребуется определенное время.

«Конечно, каждый регион готов бы был работать без них (мигрантов. - Прим. ред.). Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры - и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь», - цитирует РИА Новости слова Файзуллина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на столичных стройках. По мнению градоначальника, необходимо привлекать для работ россиян из ближайших регионов, создавать для них нормальные условия труда и повышать заработную плату.

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