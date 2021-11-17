Собянин призвал сократить количество мигрантов на столичных стройках

Количество мигрантов на столичных стройках необходимо уменьшить. С такой инициативой выступил московский мэр Сергей Собянин, во время осмотра нового дома, построенного по программе реновации.

«Другого качества люди (требуются), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день», - приводит МК.RU слова Собянина.

По мнению градоначальника, необходимо привлекать для работ россиян из ближайших регионов, создавать для них нормальные условия труда и повышать заработную плату. Мэр напомнил, что строители обязаны работать с соблюдением всех санитарных норм и требований.