Новые земли отвоевала раскаленная лава из жерла вулкана на острове Пальма

На испанском острове Ла-Пальма резко возросла активность вулкана Кумбрэ-Вьеха, который извергается более двух месяцев.

На конусе образовались новые разломы, оттуда текут потоки лавы. Раскаленная вулканическая масса движется с высокой скоростью, выжигая все на своем пути. Причем потоки хлынули на ту сторону, где подобного не ожидалось.

Людей из населенных пунктов, расположенных на пути лавы, эвакуировали.

Извергающийся уже несколько месяцев вулкан превратил сказочный остров Пальма (Канарские острова) в безжизненную пепельную дюну. Потоки лавы уничтожили жилые дома и посевы, в также лишили территорию возможности восстановиться в ближайшие столетия.