Извергающийся вулкан привел к мощному землетрясению на острове Пальма

На острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, произошло самое мощное за последние полтора месяца землетрясение. Об этом в субботу сообщает испанский Национальный географический институт.

По оценкам экспертов, магнитуда землетрясения составила 4,9, а глубина очага – 38 километров. По данным вулканологического института Каран, главный конус вулкана снова обрушился.

Ранее сообщалось, что извергающийся вулкан превратил остров Пальма в безжизненную пепельную дюну. Потоки лавы не только уничтожили дома и посевы, но и лишили территорию возможности восстановиться в ближайшие несколько сотен лет.