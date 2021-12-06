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Космический туризм: как экипаж корабля «Союз МС-20» готовится к полету

Андрей Аркадьев
Дарья Сенникова
11:17 06.12.2021
Восьмого декабря с Байконура запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20». К МКС отправятся россиянин Александр Мисуркин и двое японцев - миллиардер Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Традиции на Байконуре не меняются со времен гагаринского старта. Выкатка ракеты проходит до рассвета. Махину с 16-этажку провожает делегация работников космодрома. Экипаж тоже на ногах, он готовится к полету. На орбиту летят не профессионалы, а любители. Это основатель одной из крупнейших платформ по онлайн-продажам товаров миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано.

Из-за пандемии бизнесмену, купившему тур на орбиту, и остальным участникам полета пришлось самоизолироваться. Команда последнюю пару недель не покидает учебно-тренировочный комплекс.

В полете сопровождать миллиардера и его ассистента будет участник основных экспедиций Роскосмоса космонавт Александр Мисуркин. Герой России провел на МКС больше 300 дней.

Одна из особенностей запуска ракеты-носителя заключается в погоде. Накануне на Байконуре прошел ледяной дождь, все скользят, но на работе технического персонала это не сказывается, все проходит в штатном режиме.

«Условия работы для боевого расчета крайне неприятные. Все металлические конструкции покрыты тонким слоем льда. Работать надо осторожно», - рассказал президент Российской академии космонавтики им. Циалковского Игорь Бармин.

Старт пройдет 8 декабря в 10.38 утра по московскому времени. Экипаж ракеты-носителя «Союз-2» проведет на МКС 12 дней.

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