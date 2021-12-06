Будущие офицеры горных подразделений прошли курсы конной подготовки в Амурской области
В Амурской области у будущих командиров горных подразделений начались занятия по конной подготовке.
Из курсантов Дальневосточного училища готовят кавалеристов XXI века: уход за лошадьми, перевозка грузов, джигитовка - военнослужащие должны знать и уметь все.
Видеть бойца в экипировке, стоящего на седле в полный рост, непривычно, но это реальные будни слушателей уникального вуза.
При перевозке грузов, в том числе военных, в горной местности лошади просто незаменимы. Они пройдут там, где не пройдет никакая боевая техника. Курсанты-кавалеристы постоянно проходят практику в горных регионах и даже в Заполярье.
Ранее сообщалось, что курсанты ДВОКУ в ходе тренировки отразили ночной налет дронов условного противника.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо