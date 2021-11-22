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Ночной «налет дронов» отразили курсанты ДВОКУ в ходе тренировки

Кира Тило
03:00 22.11.2021
В ходе тренировки курсанты в составе экипажей боевых машин пехоты БПМ-2 провели стрельбы из штатных автоматических 30-мм орудий по условным БПЛА.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) проведена тренировка по уничтожению низколетящих воздушных целей, имитирующих условные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника.

Перед проведением боевых стрельб курсанты выполнили нормативы по снаряжению боеприпасов в ленты и их зарядку в орудия боевых машин.

Так в ходе самой тренировки курсанты ДВОКУ в составе экипажей боевых машин пехоты БМП-2 провели боевые стрельбы из штатных автоматических 30-мм орудий по низколетящим маневрирующим целям, имитирующим БПЛА условного противника. Выполнение задач осложнялось проведением стрельбы ночью при практически нулевой видимости.

В современных условиях боя все большую значимость приобретают беспилотные летательные аппараты и методы борьбы с ними, поэтому целью занятий являлось совершенствование навыков личного состава и слаженности экипажей боевых машин при отражении воздушных нападений.

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