В Минстрое опровергли новые штрафы за остекление балконов

Штрафы за остекление балконов для собственников жилья в России могут применяться с 2006 года. Речь идет о несанкционированных переустройстве и перепланировке. В частности, в тех случаях, когда внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, регулируется муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

В ведомстве подчеркнули, что граждане вправе заменять окна и балконные двери на аналоги с улучшенными характеристиками, утеплять стены разрешенными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление, однако перед выполнением работ стоит ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

С 1 марта 2022 года в силу вступит приказ Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», в соответствии с которым аналогичные требования будут действовать не только в отношении граждан, но и в отношении юридических лиц, которые являются собственниками помещений.

В Минстрое уточнили, что действующее федеральное законодательство к общему имуществу в многоквартирном доме относит только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, окна, балконные двери и проемы являются личным имуществом, содержание которого собственник имеет право осуществлять самостоятельно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России с 1 марта 2022 года могут оштрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин отмечал, что штрафы будут действовать в рамках приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который был утвержден в мае 2021 года.