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Протасевич рассказал о состоянии задержанной в Минске россиянки Сапеги

Анна Назайкина
04:55 12.08.2021
Девушка была задержана в аэропорту в столице Белоруссии 23 мая. В данный момент она находится под домашним арестом.
Протасевич рассказал о состоянии задержанной в Минске россиянки Сапеги
© Фото: sapega_sofia, Instagram
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Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в беседе RT рассказал о состоянии Софьи Сапеги, которую в мае вместе с ним задержали в аэропорту Минска.

«У Софьи все отлично на самом деле. Безусловно, ей тяжело...Была просто обычной студенткой, она вообще никогда не касалась политики, не лезла в эти разборки. До того, как со мной познакомилась, она вообще понятия не имела о том, как устроена политика, как какие-то вещи изнутри выглядят и так далее. То есть она работала на этом Telegram-канале», — рассказал Протасевич.

По его словам, девушка никогда не была участницей митингов и всегда была далекой от политических процессов.

«Но тем не менее для нее сразу вот так вот попасть в СИЗО КГБ — это, конечно, был шок. И, конечно, ей тяжело, я не буду скрывать. Но тяжело чисто в эмоциональном плане, потому что, естественно, сидеть даже под домашним арестом, и не иметь возможности никуда выйти, и так далее», — сказал Протасевич.

Напомним, что инцидент произошел 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. В Белоруссии объяснили, что поступило сообщение о наличии взрывного устройства на борту. После проверки информация о бомбе не подтвердилась.

Впоследствии в Минске сообщили, что в самолете находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Данный паблик в стране признали экстремистским, а сам молодой человек находился в розыске. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовной статье «массовые беспорядки».

Вместе с Протасевичем была на два месяца задержана и его спутница Софья Сапега. По информации МИД РФ, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

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