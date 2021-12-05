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Число пострадавших в трагедии на «Листвяжной» увеличилось до 106

Анна Назайкина
07:23 05.12.2021
Как уточняется, в их числе находятся 60 горнорабочих и 46 спасателей.
Число пострадавших в трагедии на «Листвяжной» увеличилось до 106
© Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса
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Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 106. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей», - говорится в сообщении.

Также собеседник агентства сообщил госпитализации за минувшие сутки семи горноспасателей, которые работали по подъему ранее обнаруженных тел. Медики диагностировали у них отравление действием окиси углерода легкой степени.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, произошло задымление -  на тот момент в поз землей находилось 285 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана. Жертвой трагедии стал 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

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