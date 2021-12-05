Нутрициолог назвал способы повысить гемоглобин

Недостаток гемоглобина – серьезная проблема, и необходимо следить за своим рационом, чтобы избежать ее. Нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала продукты, которые наиболее подходят для этой цели.

По словам эксперта, людям с недостатком гемоглобина следует обратить внимание на красное мясо и субпродукты. Также стоит употреблять квашеную капусту, бруснику, брокколи и киви – они помогают лучше усваивать железо.

«О дефиците железа будут свидетельствовать трещины по краям губ, низкое давление и учащенный пульс», - рассказала специалист в беседе с РИА Новости.

Низкий гемоглобин может привести к проблемам с репродуктивной системой и детоксикации. Также может пострадать печень и щитовидная железа, могут начать ломаться ногти и выпадать волосы.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что сон на левом боку повышает риск возникновения заболеваний сердца. Мясников отметил, что каждый человек может спать так, как ему удобно, поскольку к кардиологическим нарушениям приводит неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.