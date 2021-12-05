В России почти в два раза выросло число патентов для трудовых мигрантов

Число патентов для трудовых мигрантов в России выросло почти в два раза за десять месяцев 2021 года. Соответствующая информация представлена в миграционных данных МВД за январь - октябрь этого года.

«За январь - октябрь 2021 года оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 1 853 395», – написано в материалах, которые цитирует ТАСС.

Сообщается, что за аналогичный период прошлого года это число составило 971 854 человека.

Кроме того, по информации министерства число иностранцев, поставленных на миграционный учет в России, также выросло. В прошлом году их было 8 327 024, а в текущем – 10 616 980 человек. Помимо прочего, более чем на сто тысяч увеличилось количество иностранных граждан, которые получили гражданство РФ.

В прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число мигрантов на стройках столицы в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза.