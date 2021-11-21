Собянин сообщил о двукратном снижении числа мигрантов на стройках Москвы

Число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«Даже во время пандемии мы видим снижение миграционного потока с одной стороны, с другой - объем жилищного строительства в Москве увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Но при этом стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат», - сообщил градоначальник в эфире «Россия 1».

О том, что число мигрантов с столице должно быть сокращено, Собянин заявлял ранее. Во время осмотра нового дома, построенного по программе реновации, мэр сказал, что к строительным работам вместо иностранцев нужно привлекать более квалифицированных специалистов из российских регионов. При этом чиновник указал на необходимость увеличения зарплаты рабочих и создания для них более комфортных условий труда.

В августе этого года Сергей Собянин сообщил о депортации из страны нескольких сот иностранных граждан, задержанных в столице за нарушение российского законодательства.