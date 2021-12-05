Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснила, кому категорически нельзя есть бурый рис

Майя Мусиенко
05:20 05.12.2021
Эту крупу нежелательно употреблять людям с больным кишечником.
Эксперт объяснила, кому категорически нельзя есть бурый рис
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нельзя есть бурый рис, поскольку он частично блокирует всасывание питательных веществ, а также может спровоцировать аллергию и чувствительность к той или иной пищи. Об этом рассказала нутрициолог Елена Брянцева.

«Обязательно смотрите на состояние здоровья кишечника! Нет ли у вас СРК (синдром раздраженного кишечника) или СИБР (синдром избыточного бактериального роста). При заболеваниях Крона или НЯК (неспецифический язвенный колит) придется отказаться от злаковых совсем» — предупредила она в разговоре с РИА Новостями.

Тем не менее, пациентам с повышенным уровнем сахара в крови, по словам специалиста, все-таки стоит отдать предпочтение бурому рису, а не овсянке.

Ранее врач рассказала, что морковь в сыром виде может представлять опасность для некоторых людей из-за высокого содержания грубой клетчатки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:08 В стране и мире
В Белом доме подтвердили дату беседы Путина и Байдена
21:19 В стране и мире
В Белоруссии назвали цифры потерь из-за санкций ЕС
18:49 В стране и мире
Видео
Крутой вираж: опубликовано видео нарушения украинским вертолетом границы Белоруссии
17:38 В стране и мире
Видео
Огненный шар: под Красноярском загорелся бензовоз
15:28 Спорт
Видео
Фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча в знак протеста
Популярное
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
«Впечатало в сиденье»: пассажир обледеневшего лайнера Магадан-Новосибирск о происходившем на борту
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.