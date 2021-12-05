Эксперт объяснила, кому категорически нельзя есть бурый рис

Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нельзя есть бурый рис, поскольку он частично блокирует всасывание питательных веществ, а также может спровоцировать аллергию и чувствительность к той или иной пищи. Об этом рассказала нутрициолог Елена Брянцева.

«Обязательно смотрите на состояние здоровья кишечника! Нет ли у вас СРК (синдром раздраженного кишечника) или СИБР (синдром избыточного бактериального роста). При заболеваниях Крона или НЯК (неспецифический язвенный колит) придется отказаться от злаковых совсем» — предупредила она в разговоре с РИА Новостями.

Тем не менее, пациентам с повышенным уровнем сахара в крови, по словам специалиста, все-таки стоит отдать предпочтение бурому рису, а не овсянке.

Ранее врач рассказала, что морковь в сыром виде может представлять опасность для некоторых людей из-за высокого содержания грубой клетчатки.