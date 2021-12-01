Врач рассказала, для кого может быть опасна морковь

Зачастую морковь рекомендуется включать в свой рацион, так как в ней содержится большое количество витаминов. Однако при некоторых болезнях данный продукт следует употреблять с осторожностью. Об этом в беседе с aif.ru рассказала клинический генетик и нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик.

«Морковь — прекрасный корнеплод, который очень полезно добавлять в свой рацион. Как такового вреда овощ не несет, но существуют некоторые противопоказания к его употреблению. К примеру, поджелудочной и печени крайне трудно переработать витамин А, содержащийся в корнеплоде в большом количестве в форме бета-каротина. Поэтому корнеплод нужно употреблять с осторожностью тем, кто страдает заболеваниями этих органов», - объяснила специалист.

Кроме того, по словам эксперта, в сыром виде морковь может представлять опасность из-за высокого содержания грубой клетчатки. Кроме того, сок из такого свежего овоща может приводить к раздражению слизистых желудка, а также ухудшать состояние при наличии язвы желудка. Пациентам с таким даигнозом морковь не рекомендуют есть даже в приготовленном виде.

Также, предупредила специалист, морковь следует употреблять с осторожностью при остром панкреатит, хронических заболеваниях печени, сахарном диабете, колите и гастрите.

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