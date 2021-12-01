Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказала, для кого может быть опасна морковь

Анна Назайкина
06:43 01.12.2021
В сыром виде этот овощ может представлять опасность из-за высокого содержания грубой клетчатки, отметила специалист.
Врач рассказала, для кого может быть опасна морковь
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Зачастую морковь рекомендуется включать в свой рацион, так как в ней содержится большое количество витаминов. Однако при некоторых болезнях данный продукт следует употреблять с осторожностью. Об этом в беседе с aif.ru рассказала клинический генетик и нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик.

«Морковь — прекрасный корнеплод, который очень полезно добавлять в свой рацион. Как такового вреда овощ не несет, но существуют некоторые противопоказания к его употреблению. К примеру, поджелудочной и печени крайне трудно переработать витамин А, содержащийся в корнеплоде в большом количестве в форме бета-каротина. Поэтому корнеплод нужно употреблять с осторожностью тем, кто страдает заболеваниями этих органов», - объяснила специалист.

Кроме того, по словам эксперта, в сыром виде морковь может представлять опасность из-за высокого содержания грубой клетчатки. Кроме того, сок из такого свежего овоща может приводить к раздражению слизистых желудка, а также ухудшать состояние при наличии язвы желудка. Пациентам с таким даигнозом морковь не рекомендуют есть даже в приготовленном виде.

Также, предупредила специалист, морковь следует употреблять с осторожностью при остром панкреатит, хронических заболеваниях печени, сахарном диабете, колите и гастрите.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, употребления какого фрукта следует избегать людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:58 В стране и мире
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
03:10 В стране и мире
Видео
Снежный апокалипсис: опубликованы кадры мощного циклона в Приморье
03:12 В стране и мире
Американская делегация провела переговоры с талибами*
05:15 В стране и мире
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
01:10 В стране и мире
Срок за поддельную маркировку товаров: в России вступили в силу новые поправки к Уголовному кодексу
Популярное
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.