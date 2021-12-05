Кинолог рассказал, как распознать пневмонию у собак

Не только люди могут болеть пневмонией. Это заболевание также нередко встречается у собак. При неверном лечении или его отсутствии питомец может погибнуть. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Симптомы пневмонии у собак очень схожи с другими заболеваниями и определить диагноз, ориентируясь только на симптоматику, трудно. Для лечения пневмонии нужно вовремя поставить правильный диагноз, сделать это может только ветеринарный врач, на основании анализа крови, рентген-обследования либо компьютерной томографии. Не лечите собаку самостоятельно, это может стоить ей жизни», – подчеркнул он в разговоре с РИА Новостями.

По словам эксперта, первыми симптомами пневмонии у животного являются повышенная температура и частое поверхностное дыхание, а также жажда, потеря аппетита, вялость, кашель и чихание, слезотечение, першение и синюшность языка.

Эксперт отметил, что в зоне риска находятся собаки, которые часто переохлаждаются, животные со слабым иммунитетом, травмами грудной клетки и хроническими бронхитами. Немалую роль в склонности к заболеванию также играет возраст питомца и сбалансированное питание.

Ранее Голубев предупредил, что отпускать собак свободно играть в осенних листьях довольно опасно, поскольку под ними могут скрываться острые предметы.