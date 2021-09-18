Кинолог предупредил об опасности осенних листьев для собак

Отпускать собак свободно играть в осенних листьях может быть достаточно опасно для животных. Такое мнение выразил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, уточнив, что под покровом листвы могут скрываться острые предметы.

По словам специалиста, в процессе игры животное может наткнуться на проволоку, арматуру или стеклянные осколки и навредить себе. Чтобы этого избежать, Голубев посоветовал внимательно следить за питомцем во время выгула, а также подбирать максимально безопасные места для прогулки.

Помимо озвученных рисков также существует вероятность, что в листьях будет находиться что-то, что собака попытается съесть. Это может грозить отравлением или заражением пса.

«Если вы заметили, что собака что-то пытается поднять из-под листьев, немедленно отберите... заинтересовавший ее объект», - цитирует кинолога РИА Новости.

Эксперт добавил, что хозяева могут считать, что осенью насекомые неактивны. Такое мнение является ошибочным, в связи с чем стоит обрабатывать питомца от паразитов и после прогулки осматривать его.