Путин заявил президенту Финляндии о возможности преодолеть нанесенный пандемией урон экономике в этом году

Президент России Владимир Путин заявил, что страна имеет все возможности для того, чтобы преодолеть в этом году урон, который нанесла экономическим отношениям с Финляндией пандемия коронавируса. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он (коронавирус - Прим. ред.) нанес нашим отношениям в сфере экономики», - заявил Путин.

Путин отметил, то в этом году товарооборот между Россией и Финляндией вырос на 21%. Отмечается, что страны продолжают совместную работу на крупными проектами.

Ранее Путин поддержал предложения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова относительно помощи малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. Пострадавшие предприятия получат выплату в размере в один МРОТ на одного занятого.