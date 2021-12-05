В Пентагоне заявили о приверженности США идее защиты Украины

Министр обороны США Ллойд Остин не дал прямого ответа на вопрос о возможном вторжении России на территорию Украины в ходе своего выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Мы остаемся очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины», — цитирует главу Пентагона РИА Новости.

Кроме того, по словам Остина Штаты продолжают рассматривать различные способы оказания Киеву помощи по защите территорий.

Ранее бывший советник Пентагона и конгресса США Ариэль Коэн заявил, что привычка Украины добровольно саботировать отношения с Россией стала причиной потери Крыма в 2014 году.