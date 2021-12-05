Эксперт перечислил случаи, когда можно не платить налог с продажи авто

Тем, кто продает автомобиль нельзя забывать об обязанности оплаты НДФЛ с вырученных средств, иначе к продавцу будут применены штрафные санкции. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Однако, по его словам, в некоторых случаях налог с продажи машины не взимается.

«Итак, обязанности по уплате налога не возникает, если человек дарит автомобиль близкому родственнику — матери, отцу, мужу, жене, детям, бабушке, дедушке, внукам, а также братьям и сестрам. Это же касается и процедуры наследования. Однако этот факт должен быть подтвержден документально — завещанием или договором дарения», — объяснил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Помимо этого, владелец имеет полное право продать авто, не выплачивая налог, если с момента покупки машины прошло более трех лет. Специалист отметил, что срок владения рассчитывается с даты заключения договора купли-продажи имущества.

Соловьев также напомнил, что в случае, когда после покупки автомобиля не прошло трех лет, при продаже владелец может воспользоваться налоговым вычетом.

Ранее сообщалось, что к 2035 году в России могут ограничить использование личных автомобилей.