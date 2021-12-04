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К 2035 году в России могут ограничить использование личных автомобилей

Иван Линдеманн
07:52 04.12.2021
Тем же, кто не захочет отказываться от личной машины, предложат использовать ее вместе с другими гражданами.
К 2035 году в России могут ограничить использование личных автомобилей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Россиян могут ограничить в использовании личных автомобилей. Это следует из транспортной стратегии до 2035 года, которую утвердил Госсовет, пишет «Коммерсант».

По данным издания, жителей России попросят пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить вред для экологии. Тем же, кто не захочет отказываться от личной машины, предложат использовать ее вместе с другими гражданами.

Еще одна инициатива направлена на то, чтобы минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом. Кроме того, планируется более чем в 1000 раз увеличить количество заправок для электромобилей.

Также, по данным издания, власти рассматривают поэтапное установление ограничений на применение машин «низких экологических классов». Например, водителям таких автомобилей могут запретить въезжать в специальные зоны.

Сообщение об утверждении транспортной стратегии было опубликовано на сайте кабмина РФ. Отмечается, что этот документ носит лишь рамочный характер. Планируется, что на реализацию стратегии выделят более 60 триллионов рублей.

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