Гололедица и ветер: в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, порывы ветра в столичном регионе местами будут достигать 15 метров в секунду. В Москве предупреждение действует до 20.00 субботы, 4 декабря, в области - до 12.00 того же дня.

Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 воскресенья, 5 декабря. Также во всем Московском регионе до 5.00 субботы, 4 декабря, действует предупреждение о налипании мокрого снега.

Несколькими днями ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на территории Крыма. После этого глава региона Сергей Аксенов призвал местных жителей воздержаться от перемещений и соблюдать максимальную осторожность.