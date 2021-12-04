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Гололедица и ветер: в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Роман Захаров
04:57 04.12.2021
Порывы ветра в столичном регионе местами будут достигать 15 метров в секунду.
Гололедица и ветер: в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
© Фото: Ivan Makeev, globallookpress
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В Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, порывы ветра в столичном регионе местами будут достигать 15 метров в секунду. В Москве предупреждение действует до 20.00 субботы, 4 декабря, в области - до 12.00 того же дня.

Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 воскресенья, 5 декабря. Также во всем Московском регионе до 5.00 субботы, 4 декабря, действует предупреждение о налипании мокрого снега.

Несколькими днями ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на территории Крыма. После этого глава региона Сергей Аксенов призвал местных жителей воздержаться от перемещений и соблюдать максимальную осторожность. 

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