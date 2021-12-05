Мазепин попал в аварию в гонке на этапе «Формулы-1» в Саудовской Аравии

Российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин разбил болид на Гран-при Саудовской Аравии. Гонка была остановлена красными флагами во второй раз.

Инцидент произошел на 15-м круге после рестарта со стартовой решетки. Россиянин столкнулся с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом.

«Извините, я не мог избежать этого», - сказал Никита Мазепин после аварии.

Ранее гонку прервали из-за аварии его партнера Мика Шумахера, который также разбил болид.

В ноябре семикратного чемпиона мира, пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринтерской гонки на Гран-при Бразилии в связи с нарушением технического регламента.

Отмечалось, что причиной исключения спортсмена стало то, что открытие у болида регулируемого заднего антикрыла превысило норму в 85 миллиметров.