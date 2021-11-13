Хэмилтона исключили из протокола квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Бразилии

Семикратного чемпиона мира, пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринтерской гонки на Гран-при Бразилии в связи с нарушением технического регламента. Об этом сообщила пресс-служба «Формулы-1».

Причиной исключения Хэмилтона стало то, что открытие у болида регулируемого заднего антикрыла превысило норму в 85 миллиметров. Данный фактор является нарушением установленного регламента.

Ранее британец Хэмилтон выиграл Гран-при России «Формулы-1». Льюис Хэмилтон первый в «Формуле-1» пилот, взявший первенство на 100 гонках.