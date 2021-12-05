Рублев вывел сборную РФ вперед в финале Кубка Дэвиса с хорватами

Российский теннисист Андрей Рублев победил Борну Гойо в первом матче финала Кубка Дэвиса между сборными РФ и Хорватии. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Рублева, который занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Гойо идет в рейтинге на 279-й позиции.

Хорватский спортсмен по ходу матча 15 раз подал навылет против восьми эйсов у Рублева и совершил 12 невынужденных ошибок (4 у россиянина). Соперники совершили по две двойные ошибки. Андрей Рублев записал на свой счет 18 активно выигранных мячей против девяти у хорвата.

Российская сборная является двукратным победителем Кубка Дэвиса (2002, 2006). Последний раз до этого в финале российская команда выступала в 2007 году.

Накануне сообщалось, что сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинальном матче россияне обыграли команду Германии.

Историческое достижение принадлежит Даниилу Медведеву, который победил Яна-Ленарда Штруффа. Игра завершилась с одинаковым счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева.