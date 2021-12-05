Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Мурашко заявил, что данных о штамме COVID-19 у прилетевших из ЮАР пока нет

Виктория Ивашечкина
21:26 05.12.2021
Инфицированные путешественники находятся под постоянным контролем специалистов-вирусологов.
Мурашко заявил, что данных о штамме COVID-19 у прилетевших из ЮАР пока нет
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на данный момент нет данных, какой штамм коронавируса выявили у прилетевших в Россию из ЮАР. По его словам, идет расшифровка.

«Пока нет, идет расшифровка», - подчеркнул глава ведомства, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что среди лиц, которые прибыли из ЮАР в Россию, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти россиян. Инфицированных путешественников изолировали, они находятся под постоянным контролем специалистов-вирусологов.

Сообщалось, что прилетевших туристов не выпускают из здания, а в сопровождении медиков проводят к автобусам группами по 10 человек. Полиция не пускает никого за ограничительные линии.

Напомним, ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса«омикрон».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.