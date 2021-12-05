Мурашко заявил, что данных о штамме COVID-19 у прилетевших из ЮАР пока нет

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на данный момент нет данных, какой штамм коронавируса выявили у прилетевших в Россию из ЮАР. По его словам, идет расшифровка.

«Пока нет, идет расшифровка», - подчеркнул глава ведомства, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что среди лиц, которые прибыли из ЮАР в Россию, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти россиян. Инфицированных путешественников изолировали, они находятся под постоянным контролем специалистов-вирусологов.

Сообщалось, что прилетевших туристов не выпускают из здания, а в сопровождении медиков проводят к автобусам группами по 10 человек. Полиция не пускает никого за ограничительные линии.

Напомним, ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса«омикрон».