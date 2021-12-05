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Путин заявил, что миграционных потоков из России в Европу нет

Виктория Ивашечкина
20:07 05.12.2021
Кроме этого, по словам президента, необходимо деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС.
Путин заявил, что миграционных потоков из России в Европу нет
© Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что миграционных потоков из России в Европу нет. Об этом российский лидер упомянул во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше», - подчеркнул Путин.

Кроме того, по словам президента РФ, необходимо деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС.

«Здесь очень важно следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что число патентов для трудовых мигрантов в России выросло почти в два раза за десять месяцев 2021 года. Соответствующая информация была представлена в миграционных данных МВД за январь - октябрь этого года.

Кроме того, по информации министерства число иностранцев, поставленных на миграционный учет в России, также выросло. В прошлом году их было 8 327 024, а в текущем - 10 616 980 человек.

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