Спорт Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года Ян Брацкий В финале, который пройдет 5 декабря в Мадриде, россиянам будут противостоять хорваты. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинальном матче россияне обыграли команду Германии. Историческое достижение принадлежит Даниилу Медведеву, который победил Яна-Ленарда Штруффа. Игра завершилась с одинаковым счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. В первой полуфинальной игре, которая состоялась в этот же день, Андрей Рублев победил Доминика Кепфера со счетом 6:4, 6:0. В решающих играх россиянам будут противостоять хорваты. Кубок Дэвиса разыграют 5 декабря в Мадриде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика