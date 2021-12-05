«Неравнодушный и значительный»: Инна Чурикова о личности Марка Рудинштейна

Продюсер Марк Рудинштейн был неравнодушным и значительным человеком. Так об ушедшем из жизни создателе фестиваля «Кинотавр» высказалась народная артистка СССР Инна Чурикова.

«Огромная печаль, что уходят люди. Конечно, я была очень мало с ним знакома, к сожалению, но мне очень жалко. Я слышала, что он организовал фестиваль, он был такой неравнодушный человек. Мне трудно и я очень опечалена. Мне кажется, он был значительный человек», - сказала Чурикова в беседе со «Звездой».

О смерти Марка Рудинштейна стало известно вечером 5 декабря. Мэтр скончался в больнице в Москве, куда был госпитализирован в середине ноября после инфаркта.

Долгое время создатель «Кинотавра» находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Продюсеру провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия медиков, создатель знаменитого кинофестиваля скончался.