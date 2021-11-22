СМИ: на рэпера Элджея снова подали в суд за пропаганду наркотиков

Известный под творческим псевдонимом рэп-исполнитель Элджей, настоящее имя которого Алексей Узенюк, предстанет перед судом по делу о пропаганде наркотиков. Как сообщают СМИ в Telegram-каналах, на музыканта опять подали в суд.

Ранее на экс-мужа телеведущей Анастасии Ивлеевой уже поступал подобный протокол, однако в итоге он был возвращен составителю. Теперь полиция снова проверит песни рэпера после нового заявление и жалобе о содержании в них информации о рекламе запрещенных веществ.

Экспертиза еще не назначена, но исполнителю, сообщается в пабликах, может грозить штраф до 30 тысяч рублей.