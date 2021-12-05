Впервые за 17 лет женская сборная РФ по лыжным гонкам завоевала золото эстафеты в Лиллехаммере

Первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева и Татьяна Сорина пробежали дистанцию за 41 минуту 19 секунд. Первые два этапа лыжницы преодолевали классическим ходом, последние два - свободным.

Серебро Лиллехаммера досталось шведкам, которые отстали от российского квартета на 1,1 секунды. Замкнули тройку лучших норвежки (+1,2), пишет РИА Новости.

Вторая сборная России завершила гонку на восьмой позиции. За нее бежали Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.