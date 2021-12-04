Кремль назвал точную дату переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся во вторник, 7 декабря.

«Вечер. Президенты сами определят», - уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение.

Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры пройдут по видеосвязи.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, что встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может состояться уже в ближайшие дни. По его словам, дата и время уже известны, но для их оглашения необходимо дождаться согласования всех вопросов.

По словам Ушакова, планируется, что лидеры стран обсудят актуальные вопросы международной повестки: Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, ситуацию в Сирии.