Представители «Бессмертного полка России» поздравили ветерана ВОВ со 100-летием в Тюменской области
Михаил Алексеевич Воробьев участвовал в битве за Москву, в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, а также в Корсунь-Шевченковской и Кировоградской операциях.
© Фото: Бессмертный полк России
В Тюменской области ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Михаила Воробьева поздравили со 100-летием. В честь юбиляра в его городе организовали масштабный праздник с выступлением музыкальных и танцевальных коллективов.
Представители регионального отделения «Бессмертного полка России» лично поздравили ветерана и вручили ему подарки. Кроме того, в преддверии векового юбилея был объявлен флешмоб в социальных сетях. До 1 декабря слова поздравления и теплые пожелания для Михаила Воробьева могли оставить все желающие под постом в группе «Бессмертного полка России» ВКонтакте. Добрые слова в адрес ветерана были размещены с хэштегом #Воробьеву100лет и в других соцсетях.
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