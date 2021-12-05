Представители «Бессмертного полка России» поздравили ветерана ВОВ со 100-летием в Тюменской области

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Все поздравления были переданы Михаилу Алексеевичу сопредседателем Центрального штаба Бессмертного полка России Геннадием Ивановым.

Недавно страна отметила 80-летие легендарного парада 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади. В параде участвовало около 28500 человек, в их числе и Михаил Воробьев, который проживает сейчас в городе Ялуторовске Тюменской области.

Конец 2021 года стал для него особенно знаменательным: ветеран отмечает сразу три юбилея. В составе 31-й танковой бригады он участвовал в параде 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади. Еще одно 80-летие он празднует 5 декабря - начало контрнаступления Красной армии под Москвой. В этот же день, 5 декабря, ему исполняется 100 лет.

Михаил Алексеевич Воробьев родился в деревне Старый Кавдык Ялуторовского района Тюменской области. В ряды Красной армии был призван в марте 1941 года, службу начал в 93-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе Киевского Особого военного округа.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в битве за Москву, в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской и Кировоградской операциях, в освобождении городов Каунаса и Вильнюса.

Победу встретил в Горьковском военно-политическом училище имени М.В. Фрунзе, после окончания которого ему было присвоено звание лейтенанта.

Кроме того, он принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В 2012 году года был знаменосцем на параде 9 мая в Тюмени. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды.

Ранее сообщалось, что командующий Балтийским флотом Виктор Лиина поздравил участника битвы за Ленинград, Восточно-Прусской операции и штурма города-крепости Кенигсберг капитана 1 ранга в отставке Михаила Егорова со 100-летием.

Вице-адмирал поблагодарил ветерана за его заслуги перед Родиной и вручил юбиляру памятные подарки.