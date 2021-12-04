Командующий Балтийским флотом поздравил ветерана ВОВ Михаила Егорова с 100-летним юбилеем

Командующий Балтийским флотом РФ вице-адмирал Виктор Лиина поздравил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), участника битвы за Ленинград, Восточно-Прусской операции и штурма города-крепости Кенигсберг капитана 1 ранга в отставке Михаила Егорова со 100-летним юбилеем. Памятные подарки и поздравления Михаил Федорович принял у себя дома. Вице-адмирал поблагодарил ветерана за силу духа и мужества, и за то, что он верой и правдой служил на благо Родины.

«От имени военного совета Дважды Краснознаменного Балтийского флота и моряков-балтийцев сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой - вековым юбилеем... От Всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, счастья и благополучия. Долгих лет жизни», - сказал Липина, обращаясь к ветерану.

Встреча с гостями стала поводом для Михаила Федоровича поделиться воспоминаниями о боевом пути. Михаил Федорович был призван в ряды Красной Армии еще в октябре 1940 года. Служил на артиллерийских установках большой мощности. С началом войны, командование решило перевести дивизион в глубокий тыл. Во время передислокации артиллеристы не раз попадали под жестокие бомбардировки.

В конце 1943 года дивизион направили на Ленинградский фронт. Здесь личный состав части принял боевое крещение. Так, в июне 1944 года в составе Ленинградского фронта они вступили в бой, участвуя в разрушении ряда особо прочных сооружений противника в районе Нарвы.

В конце 1944 года 328-й артдивизион перебросили на новое направление. Теперь артиллеристам предстояло поддержать огнем части и соединения 3-го Белорусского фронта, который готовился к участию в Восточно-Прусской операции. Когда советские войска подошли непосредственно к окраинам Кенигсберга, артиллерийскую часть Михаила Егорова передали в состав 11-й гвардейской армии.

В период с 3 по 9 апреля 1945 года воины-артиллеристы совместно с железнодорожными батареями принимали активное участие в штурме фашистской цитадели и вели практически непрерывный огонь по осажденному Кенигсбергу.

«Когда 6 апреля началась трехчасовая артиллерийская подготовка, мы все были поражены обрушившейся на гитлеровцев огневой мощью. Земля дрожала под ногами, небо заволакивал густой серый дым. В действиях советских воинов угадывалась исключительная военная подготовка. Приведу лишь один пример. По форту № 8 наш дивизион в общей сложности выпустил более сотни снарядов. При этом более девяноста процентов боеприпасов легли точно в цель. А ведь надо учитывать, что огонь мы вели с расстояния в 12 километров. Разрушив немецкие фортификационные укрепления, наши батареи способствовали скорейшему взятию Кенигсберга. Это отметил в своем донесении и командующий 11-й гвардейской армией генерал Кузьма Никитович Галицкий», - поделился воспоминаниями ветеран ВОВ.

Всего за шесть дней боев за Кенигсберг дивизион Михаила Егорова выпустил почти 800 снарядов. Огнем артиллерии особой мощности было полностью разрушено семь оборонительных сооружений, пять - подавлено, а также уничтожено много техники и живой силы противника.

В общей сложности за Кенигсбергскую операцию государственных наград были удостоены 198 офицеров, сержантов и солдат, из них 54 человека награждены орденами, 144 - медалями. А 17 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего за образцовое выполнение задания командования при штурме города-крепости 328-му отдельному артиллерийскому дивизиону присвоено почетное наименование «Кенигсбергский».

Родина по достоинству оценила ратный труд Михаила Федоровича Егорова. Две медали «За боевые заслуги», ордена Великой Отечественной войны и Красной Звезды по сей день являются ярким свидетельством его героической фронтовой юности.