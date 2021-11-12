Юнармейцы Приморья помогли поднять потерпевший катастрофу в 1954 году Ту-4

В Приморском крае юнармейцы отряда «Авиаторы» вместе с военнослужащими 289-го Отдельного смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота (ОСАП МА ТОФ) села Николаевка приняли участие в экспедиции поискового объединения «АвиаПоиск» по подъему потерпевшего катастрофу бомбардировщика Ту-4. Трагедия произошла недалеко от села Николо-Михайловка Яковлевского района в августе 1954 года. Она унесла жизни семи членов экипажа. Только пятерым удалось покинуть неуправляемый самолет на парашютах.
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