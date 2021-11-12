Армия Юнармейцы Приморья помогли поднять потерпевший катастрофу в 1954 году Ту-4 Анна Берестовая Отряд юнармейцев принял участие в экспедиции поискового объединения по подъему самолета, потерпевшего катастрофу в середине прошлого века. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Приморском крае юнармейцы отряда «Авиаторы» вместе с военнослужащими 289-го Отдельного смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота (ОСАП МА ТОФ) села Николаевка приняли участие в экспедиции поискового объединения «АвиаПоиск» по подъему потерпевшего катастрофу бомбардировщика Ту-4. Трагедия произошла недалеко от села Николо-Михайловка Яковлевского района в августе 1954 года. Она унесла жизни семи членов экипажа. Только пятерым удалось покинуть неуправляемый самолет на парашютах. «Сам борт находится в болоте. Почва здесь глинистая, поэтому первая наша попытка добраться до обломков бомбардировщика вручную не увенчалась успехом. Пришлось привлекать экскаватор. Два дня от рассвета до заката работали, пока наконец не обнаружили крупные фрагменты фюзеляжа. Были найдены останки четырех членов экипажа. В конце ноября пройдет второй этап экспедиции, в ходе которого продолжим поиски оставшихся трех летчиков. Предположительно они могут находиться в кабине пилотов, до которой пока добраться не удалось. Кроме того, там может быть много личных вещей, которые могут в ходе последующего расследования пролить свет на судьбу авиаторов», - рассказал нештатный инструктор «Юнармии» из 289-й ОСАП МА ТОФ Алексей Монтьев. © Минобороны России Стоит отметить, что такие экспедиции сложны не только и физически, и морально, однако служат очень благородному делу. «После завершения обследования кабины планируется начать работу с архивами, будем устанавливать личности: чей самолет, какое задание выполнял, кто погиб, кто жив остался. Если так, то попытаемся выживших разыскать или их родственников. По имеющимся данным, один из двигателей во время крушения оторвался и его еще в советское время сдали на металл. У нас задача достать уцелевшие двигатели, вторую опору основного шасси - это основные номерные агрегаты, и они нужны для работы с архивами. Будем искать и родственников погибших, чтобы передать им личные вещи родных», - отметил юнармеец Кирилл Назаров, участвовавший в поисковой операции. © Минобороны России Часть фрагментов самолета - авиационные пушки, лопасти, опоры шасси - будут переданы в музей, а часть используют для сооружения мемориала, посвященного катастрофе. При этом, погибшие члены экипажа будут захоронены со всеми воинскими почестями. «В селе Николаевка, где находится гарнизон Отдельного смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота, много юнармейцев. Среди них дети авиаторов. Привлечение ребят к поисковой работе призвано показать, что их предки погибали не только на войне, но и здесь, на Дальнем Востоке и Сибири, во время учебно-тренировочных полетов и при выполнении других важных и ответственных заданий. Много погибших, которых до сих пор не нашли, много самолетов, которые только предстоит разыскать и поднять на поверхность. И в этом поистине важном деле «Юнармия» будет и впредь принимать самое активное участие», - подчеркнул Лидер «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный. © Минобороны России В Приморском крае «Юнармия» тесно сотрудничает с поисковиками, и это уже не первая экспедиция с участием бойцов движения и их родителей. Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика