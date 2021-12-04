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Назван клуб, который может возглавить Черчесов

Иван Линдеманн
09:12 04.12.2021
В случае согласия бывшего главного тренера сборной России его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.
Назван клуб, который может возглавить Черчесов
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Антверпен». Бельгийский клуб готов предложить специалисту контракт, но пока не может уволить нынешнего тренера Бриана Приске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Антверпен» - это один из самых богатых клубов чемпионата Бельгии. По данным газеты, в случае согласия Черчесова его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

Черчесов покинул сборную России этим летом. Под руководством тренера национальная команда неудачно сыграла на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе. Черчесов тренировал сборную с 2016 года. В настоящее время он нигде не работает.

В ноябре бывший главный тренер заявил, что готов возглавить команду Польши, если поступит соответствующее предложение. Он также отметил, что может вернуться и в сборную РФ, если этого захочет Российский футбольный союз.

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