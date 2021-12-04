Назван клуб, который может возглавить Черчесов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Антверпен». Бельгийский клуб готов предложить специалисту контракт, но пока не может уволить нынешнего тренера Бриана Приске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Антверпен» - это один из самых богатых клубов чемпионата Бельгии. По данным газеты, в случае согласия Черчесова его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

Черчесов покинул сборную России этим летом. Под руководством тренера национальная команда неудачно сыграла на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе. Черчесов тренировал сборную с 2016 года. В настоящее время он нигде не работает.

В ноябре бывший главный тренер заявил, что готов возглавить команду Польши, если поступит соответствующее предложение. Он также отметил, что может вернуться и в сборную РФ, если этого захочет Российский футбольный союз.