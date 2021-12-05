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Ученые выдвинули новую версию появления омикрон-штамма

Виктория Ивашечкина
15:19 05.12.2021
Также специалисты установили, что данный штамм накапливает собственный паттерн мутаций.
Ученые выдвинули новую версию появления омикрон-штамма
© Фото: CDC, Pexels
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 Американские ученые выдвинули гипотезу о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, то увидите, что мутации накапливались с течением времени», - цитирует Bloomberg словам сотрудника Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.

По его словам, как «омикрон» быстро распространился по миру, вызывает беспокойство. Ученый предположил, что данный штамм накапливает собственный паттерн мутаций.

Омикрон-штамм выявили в ЮАР. Вирус уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России на сегодняшний день этой мутации не выявлено. 

Ранее ученые заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала, который вызывает простуду вируса.

Специалисты выяснили, что такая генетическая последовательность не была выявлена в более ранних мутациях коронавируса. При том она есть в геноме человека и других вирусах, в том числе респираторных.

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